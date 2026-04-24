La portaerei americana arriva in Medio Oriente, mentre il governo statunitense ha rivolto minacce all’Iran. Nella capitale iraniana sono state udite esplosioni e le forze di difesa aerea del paese si sono messe in allerta. La presenza militare statunitense nella regione si intensifica in un momento di tensione crescente, con segnali di possibili sviluppi nel contesto delle recenti provocazioni e risposte tra le parti coinvolte.

Ieri sera a Teheran sono state udite delle esplosioni, l’Iran ha attivato le difese aeree. La portaerei americana Uss George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente. Il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, secondo una tv israeliana si sarebbe dimesso dal ruolo di capo negoziatore, ma dall’Iran giungono smentite. La situazione rischia di precipitare nonostante il fragile cessate il fuoco prorogato dalla Casa Bianca. E il petrolio a New York ieri sera ha segnato +3%. «Qualunque cosa io faccia, funziona bene» dice il presidente degli Usa, Donald Trump, alla Bbc, dopo avere ordinato alla Marina di sparare, uccidendone gli equipaggi, a qualsiasi imbarcazione iraniana che posa mine nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La portaerei Bush arriva in Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran (e Teheran attiva i sistemi di difesa aerea): rischio escalation

Usa, la portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente. Trump attacca l'Iran

Notizie correlate

Guerra Iran, Phelan lascia la Marina Usa. A Teheran attivate le difese aeree, la portaerei Bush in Medio OrienteLa crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più instabile, tra dimissioni improvvise ai vertici militari americani e tensioni crescenti...

Leggi anche: Nuova minaccia all’Iran: Trump invia in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente; Gli Usa muovono due portaerei e avvertono l'Iran: la Ford entra nel Mar Rosso, la Bush verso il Medio Oriente; Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente; Iran, ecco quanti soldati Usa sono stati inviati in guerra da Trump.

Portaerei George Bush arrivata in Medio OrienteLa portaerei americana Uss George H.W. Bush (CVN-77) è entrata nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti ... iltempo.it

Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente(ANSA) – WASHINGTON, 23 APR – La portaerei americana Uss George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente. Lo riferiscono i media americani, aggiungendo che l’unità rafforza la presenza militare americana ... espansionetv.it

MEDIO ORIENTE | Trump ordina di distruggere le posamine iraniane, "Hormuz sigillato". Teheran: "Pagati i primi pedaggi". Israele: "Attendiamo l'ok Usa per raderli al suolo" #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump alla Bbc: "Abbiamo già annientato l'Iran, non ho bisogno di nessuno. Alleati delle Nato non servivano, ma ho fatto un test per verificarne la lealtà o meno" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com