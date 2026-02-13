Nuova minaccia all’Iran: Trump invia in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Con l’obiettivo di costringere la Repubblica Islamica a stringere un accordo sul suo programma nucleare, Donald Trump ha infatti inviato in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo: la USS Gerald R. Ford, che ha raggiunto il Golfo Persico questa settimana, portando con sé un contingente di aerei e militari pronti a intervenire in caso di escalation.

Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Con l’obiettivo di costringere la Repubblica Islamica a stringere un accordo sul suo programma nucleare, Donald Trump ha infatti inviato in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo: la USS Gerald R. Ford, che va dunque ad affiancarsi alla USS Abraham Lincoln, da tempo presente nel Mar Arabico, rafforzando la potenza di fuoco statunitense nella regione. Donald Trump (Ansa). Trump rafforza la potenza di fuoco dopo i colloqui in Oman. Il primo round di colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran si è tenuto il 6 febbraio a Muscat, in Oman. Ma il vertice, a cui hanno preso parte il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, non ha portato risultati di rilievo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuova minaccia all’Iran: Trump invia in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo

Approfondimenti su medio oriente

Roma, 13 febbraio 2026 – Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei Uss Gerald Ford, la più grande del mondo, nel Medio Oriente, sostando nel Mar Rosso.

L’ex presidente Donald Trump ha deciso di inviare la più grande portaerei del mondo, l’USS Gerald R.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Ultime notizie su medio oriente

Argomenti discussi: Iran: 'Nulla fermerà arricchimento nucleare, neppure la guerra; Iran, Trump minaccia dazi al 25%. Teheran: pronti a accordo rassicurante; The dwarfin of Europe: le minacce di Trump alla Groelandia, all’Iran e al futuro dell’Unione; Pezeshkian: Avvieremo negoziato con Usa. Al vertice con gli Usa a Istanbul forse anche Kusher - Capo polizia, 139 stranieri arrestati durante le proteste.

Trump invia la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente. La Uss Gerald Ford, nuova minaccia per l’IranLo riportano i media Usa. La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran ... quotidiano.net

Trump, nuova minaccia di attacco all’Iran senza un accordo su nucleare«Un’enorme armata» guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln «si sta muovendo rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione», ha avvertito il presidente americano. Torna ad alzarsi la ... lettera43.it

Washington, sfida all'Iran: Trump invia la seconda portaerei in Medio Oriente. Cresce la tensione - facebook.com facebook

Trump invia in Medio Oriente anche la portaerei più grande del mondo ilsole24ore.com/art/trump-invi… x.com