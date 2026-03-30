Dumfries ha dichiarato di non essere in contatto con i compagni della nazionale italiana, anche se spera di incontrarli ai prossimi Mondiali. Ha inoltre espresso contentezza per il ritorno in campo e ha sottolineato l'importanza di proseguire nel percorso intrapreso. Le sue parole sono state riportate in occasione di un evento recente.

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© Calcionews24.com - Dumfries svela: «I miei compagni dell’Italia? Non sono in contatto con loro, ma spero di vederli ai Mondiali»

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