Avete notato le immagini di una pentola, di un elmetto e di una canna? Questi oggetti sono stati mostrati in diverse occasioni pubbliche, tra manifestazioni, eventi come il salone del mobile, votazioni alla Camera e conferenze stampa successive alle riunioni di governo. In ogni contesto, sono stati usati come simboli o strumenti di provocazione.

Manifestazioni, salone del mobile, voti alla Camera e conferenze stampa post consiglio dei ministri. Si sono incontrati al salone del mobile il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dopo la foto di rito assieme si sono dedicati il primo ad ammirare una cucina, con tanto di pentole, la seconda un grande e apparentemente molto comodo divano. La sindaca di Genova, invece, che non termina di partecipare a manifestazioni e eventi, ha partecipato all’apertura della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, restaurata con i fondi del Pnrr. La segretaria del Pd invece ha partecipato a Barcellona al Global Progressive Mobilisation, mentre i Patrioti europei si riunivano a Milano.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La pentola di Salvini, l’elmetto di Salis (Silvia), la canna di Magi. Queste le avete viste?

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