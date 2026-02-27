Il bacio di Bocchino e Pascale l’elmetto di Mattarella l’orecchietta di Santanchè Queste le avete viste?

Durante le recenti settimane si sono susseguite diverse immagini che hanno attirato l’attenzione: il bacio tra Bocchino e Pascale, l’elmetto indossato da Mattarella e l’orecchietta di Santanchè sono state protagoniste di vari scatti pubblici. Nel frattempo, si sono conclusi i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, mentre i preparativi per i Giochi paralimpici sono già in corso. A Sanremo, invece, si apre la tradizionale kermesse musicale.

Italo Bocchino ha presentato a Roma il suo ultimo libro. Tra il pubblico, anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Poi il Presidente della Repubblica si è recato a Niscemi per fare un sopralluogo, mentre la ministra del Turismo Santanchè partecipava al Salone del turismo della Regione Puglia. Ecco le foto politiche degli ultimi sette giorni Si chiudono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (mentre si preparano a partire i Giochi paralimpici invernali), si apre Sanremo, come ogni febbraio. La politica si muove di conseguenza, più o meno, quindi non mancano ancora foto di parlamentari in settimana bianca o presidenti di regione che si divertono provando a giocare a curling, ma tornano anche le performance canore di "Sanremo da pecora", trasmesso su Radio Uno nello spazio di "Un giorno da pecora".