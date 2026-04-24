Un rappresentante del governo britannico ha confermato che la sovranità sulle isole Falkland rimane del Regno Unito, sottolineando inoltre che l'autodeterminazione è un aspetto fondamentale. La dichiarazione arriva in un momento di tensione con un paese sudamericano che rivendica la sovranità delle isole. La questione delle Falkland continua a essere al centro di discussioni ufficiali tra le parti coinvolte.

"La sovranità sulle isole Falkland" resta "al Regno Unito" e "l'autodeterminazione è cruciale". Così un portavoce di Downing Street, interpellato sulle indiscrezioni diffuse da Reuters, secondo le quali l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump potrebbe cambiare posizione sulle FalklandMalvinas a vantaggio delle rivendicazioni dell'Argentina nell'ambito d'ipotetiche iniziative punitive contro gli alleati Nato che si sono rifiutati di partecipare direttamente alla guerra all'Iran.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Londra, 'la sovranità sulle Falkland è nostra'

Notizie correlate

Gli Stati del Golfo avvertono l'Iran: "Attacchi sconsiderati, minacciata la nostra sovranità""Le azioni dell'Iran rappresentano una pericolosa escalation che viola la sovranità di numerosi Stati e minaccia la stabilità regionale".

Stefania Craxi sul no agli Usa su Sigonella: “Meloni ha riaffermato la nostra sovranità, come fece mio padre”“Sorpresa? Per niente, perché ritengo che, al di là della propaganda, la postura di questo governo, come 41 anni fa, sia sempre stata la stessa:...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Londra, 'la sovranità sulle Falkland è nostra'; L’accordo congelato; Mercoledì gli ambasciatori dei 27 in Ue votano sul prestito a Kiev; ? Chagos e Londra: stop restituzione a Mauritius.

Londra, 'la sovranità sulle Falkland è nostra'La sovranità sulle isole Falkland resta al Regno Unito e l'autodeterminazione è cruciale. Così un portavoce di Downing Street, interpellato sulle indiscrezioni diffuse da Reuters, secondo le qua ... ansa.it

Isole Chagos, salta l'accordo tra Gran Bretagna e Mauritius sulla restituzione. C'entra (anche) TrumpIl governo di Londra ha deciso il passo indietro dopo le frizioni con Washington sull'utilizzo delle basi per attaccare l'Iran. Ma ci sono anche preoccupazioni sulle mire della Cina nell'Oceano Indian ... corriere.it

"La luce e la vita che sbocciano dolcemente per Londra" - facebook.com facebook

Bufera sull'opuscolo anti razzismo: a Londra il logo del Millwall sulla tunica del Ku Klux Klan x.com