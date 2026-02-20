Le isole Chagos sono al centro di tensioni dopo che il governo di Donald Trump ha revocato la sovranità britannica sul territorio. La decisione deriva dalla convinzione che le isole possano rafforzare la presenza militare americana nell’Oceano Indiano. Questa mossa ha suscitato dure critiche, soprattutto perché viola accordi internazionali e i diritti delle Maldive, che rivendicano la sovranità. La questione si inserisce in un quadro di aumentata influenza degli Stati Uniti nella regione. La disputa si fa sempre più accesa e coinvolge diversi attori internazionali.

La storia delle Chagos rappresenta una pagina buia dell’epoca coloniale. In passato erano collegate all’isola di Mauritius, anche se i due territori sono lontani più di mille chilometri l’uno dall’altro. Nel 1968, in occasione dell’indipendenza di Mauritius, la potenza coloniale britannica aveva deciso di tenersi le Chagos, svuotandole della loro popolazione e allestendovi (in piena guerra fredda) una base militare strategica condivisa con gli Stati Uniti. Questa base, situata sull’isola Diego Garcia, esiste ancora ed è dotata di un aeroporto per i bombardieri più potenti, di un porto in acque profonde e di strumenti di sorveglianza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le isole Chagos sono il nuovo simbolo dell’imperialismo di Trump

