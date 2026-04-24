La passione di chi ‘resiste’ giovane rileva la pasticceria di Castione | L’opportunità della vita

Dopo due mesi di chiusura, la pasticceria di Castione della Presolana si prepara a riaprire con un nuovo proprietario. La riapertura segna il passaggio di gestione tra il precedente titolare e un giovane che ha deciso di investire nella attività, descrivendo questa scelta come un’opportunità importante per il proprio futuro. La saracinesca si alza di nuovo, portando con sé il desiderio di mantenere vivo il punto vendita nel cuore del paese.

Castione della Presolana. La saracinesca abbassata aveva lasciato un vuoto in paese. Dopo due mesi, però, l’attività è pronta a riaprire con un nuovo volto dietro al bancone, in un passaggio di testimone che profuma di ricambio generazionale. Nadia Lazzaroni, 28 anni, ha deciso di rilevare la Pasticceria Presolana, bottega storica di Castione chiusa da inizio marzo per il pensionamento del titolare, Aronne Masseroli. Originaria della Val di Scalve, da ormai diversi anni abita a Rovetta, piccolo centro a pochi chilometri da Castione. “Ho conseguito il diploma da ragioniera, ma la pasticceria è sempre stata la mia passione – racconta -. Ho esordito nella ristorazione lavorando in cucina, al ristorante Cesira a Colere.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Vita (e guadagni) da creator: chi affonda e chi resiste tra le influencer. Dentro i loro bilanciC’è chi si è ripresa subito, chi invece paga ancora le conseguenze del Pandoro gate, l’inchiesta che ha travolto Chiara Ferragni e ha segnato un...

La passione per i colori, lo sport e la vita all’aria aperta. Chi era Cristina Colturi morta a TenerifeComo, 9 marzo 2026 – Da un anno aveva deciso di vivere alle Canarie, dopo aver trascorso periodi in diverse città europee.