La passione per i colori lo sport e la vita all’aria aperta Chi era Cristina Colturi morta a Tenerife

Cristina Colturi, appassionata di colori, sport e vita all’aria aperta, è morta a Tenerife. Dopo aver vissuto in varie città europee, da un anno si era trasferita alle Canarie. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti che l’avevano incontrata in diverse occasioni. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

Como, 9 marzo 2026 – Da un anno aveva deciso di vivere alle Canarie, dopo aver trascorso periodi in diverse città europee. Cristina Colturi amava viaggiare e conoscere culture diverse senza però riuscire a trovare il posto giusto dove vivere. Un anno fa, a 27 anni, aveva deciso di mettere base e la scelta era caduta sulle Canarie, lì aveva deciso di stabilirsi a Tenerife insieme al suo fidanzato. Era rimasta stregata dai colori dell’ arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell'Africa. Lì, tra il nero delle rocce vulcaniche e le sfumature di viola delle bouganville la ventottenne di origini comasche (era nata a Castelnuovo Bozzente), era riuscita a declinare la sua passione per i colori in un lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

