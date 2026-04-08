Torna in Casentino la fiera di San Torello

Domenica 19 aprile torna nel Casentino la fiera di San Torello, una tradizione che coinvolge il paese di Ponte a Poppi. La manifestazione, promossa dalla Confesercenti di Arezzo, si svolge con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di Commercio di Arezzo. Durante la giornata, saranno presenti bancarelle con prodotti locali, spettacoli e occasioni di incontro tra visitatori e commercianti. La fiera punta a valorizzare le realtà del territorio e le sue produzioni.

Si preannuncia una domenica di festa, colori e sapori quella che vivrà domenica 19 aprile Ponte a Poppi, grazie alla fiera promozionale “Fiera di San Torello”, la manifestazione organizzata dalla Confesercenti Arezzo con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di Commercio di Arezzo –. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it In Borgo Pracchiuso torna la Fiera di San Valentino: luminarie e iniziative culturaliTorna, attesissima, la festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso tra cultura, bancarelle, prodotti tipici e le immancabili chiavette. Torna la fiera di San Giuseppe . In arrivo oltre 100 bancarelle. Fattoria didattica per i bimbiSi rinnova domani a Marina di Carrara l’appuntamento con la tradizionale fiera di San Giuseppe.