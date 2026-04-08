Domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San Torello

Domenica 19 aprile si terrà in Casentino la tradizionale Fiera di San Torello. A Ponte a Poppi, le squadre stanno ultimando i lavori in vista dell’evento. La manifestazione si svolge ogni anno in questo periodo e coinvolge diverse attività commerciali e artigianali della zona. La fiera rappresenta un appuntamento atteso dalla comunità locale, che si prepara ad accogliere visitatori da fuori regione.

Arezzo, 8 aprile 2026 – . A Ponte a Poppi fervono i preparativi per l’appuntamento fieristico primaverile. Si preannuncia una domenica di festa, colori e sapori quella che vivrà domenica 19 aprile Ponte a Poppi, grazie alla fiera promozionale “Fiera di San Torello”, la manifestazione organizzata dalla Confesercenti Arezzo con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di Commercio di Arezzo – Siena. “Anche quest’anno cresce l’attesa – commenta Marco Alterini presidente di Confesercenti zona Casentino – per l’appuntamento con questa manifestazione fieristica, che negli anni si è affermata come un appuntamento tra i più attesi e graditi nel panorama degli eventi casentinesi primaverili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San Torello Torna in Casentino la fiera di San TorelloSi preannuncia una domenica di festa, colori e sapori quella che vivrà domenica 19 aprile Ponte a Poppi, grazie alla fiera promozionale “Fiera di San... Domani la Lazio: 27mila presenti. Domenica 19 aprile la notturna allo Stadium. Il 25 aprile contro GaspLa festa continua al Dall’Ara, si sfiorerà il tutto esaurito, domani pomeriggio (ore 15) con la Lazio: almeno per quel che riguarda i settori... Temi più discussi: Ritorna il Sangiovese Festival. Il cuore del centro animato da degustazioni, eventi e incontri; Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di aprile; Fiera di Primavera a Firenze: tutto pronto per l’edizione 2026; Cosa fare a Parigi domenica 19 aprile 2026? Le uscite e gli eventi della giornata. Domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San TorelloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ritorna il Sangiovese Festival. Il cuore del centro animato da degustazioni, eventi e incontriIl cuore di San Giovanni si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: sabato 18 e domenica 19 aprile torna infatti il Sangiovese Festival, la fiera mercato dedicata al v ... lanazione.it Fiera di San Vincenzo – 4 aprile 2026 In occasione dei festeggiamenti dedicati a San Vincenzo, torna a Camerota uno degli appuntamenti più attesi: la tradizionale Fiera di San Vincenzo. Si informa che gli operatori commerciali ambulanti potranno acceder - facebook.com facebook