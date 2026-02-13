Piscina Argelati quattro incontri coi cittadini per decidere come sarà Pronti fino a 28 milioni

A Milano, il Comune ha annunciato che a fine febbraio prenderà il via il percorso di partecipazione per decidere come sarà la nuova piscina Argelati, che verrà riqualificata con un investimento fino a 28 milioni di euro. Quattro incontri con i cittadini serviranno a raccogliere idee e preferenze sulla struttura, che dovrebbe offrire spazi moderni e accessibili. La novità più interessante è che tra le proposte ci sono anche soluzioni innovative come aree dedicate al benessere e all’attività fisica all’aperto.

Partirà a fine febbraio il “percorso di partecipazione” per individuare le caratteristiche che avrà la nuova piscina Argelati, che verrà riqualificata con un investimento comunale per il quale sono previsti fino a 28 milioni di euro. Lo ha detto l'assessora allo sport Martina Riva mercoledì 11 febbraio nel corso di una commissione sport, olimpiadi e servizi civici a Palazzo Marino. L'obiettivo del percorso è quello di interrogare la cittadinanza e ottenere “input e stimoli utili alla futura progettazione della piscina”, secondo le parole dell'assessora. È già stato annunciato un concorso internazionale di progettazione che si fonderà sul “documento di indirizzo”: per riempirlo di contenuti verranno ascoltati i cittadini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

