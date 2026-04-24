L ondra è tornata a respirare l’atmosfera della rivista Runway. Sul tappeto rosso della premiere de Il Diavolo veste Prada 2, Lady Kitty Spencer ha scelto di non passare inosservata, puntando su un colore che è un manifesto: il rosso carminio. Una scelta di stile ben precisa: un richiamo colto all’estetica che ha segnato l’inizio del millennio e un omaggio a un look iconico indossato da Anne Hathaway. Chi è Lady Kitty Spencer, la nipotina di Lady D. guarda le foto Lady Kitty Spencer, l’abito-omaggio sul red carpet. L’impatto visivo della nipote di Lady Diana è una citazione diretta ad Anne Hathaway. Vent’anni fa, l’interprete di Andy Sachs calcava il red carpet di New York con una silhouette quasi identica, sancendo l’ingresso ufficiale del film nell’olimpo dei fashion movie.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nipote di Lady D è arrivata alla premiere di "Il Diavolo veste Prada 2" con un abito che è una vera e propria sfida

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