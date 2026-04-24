È iniziato a La Nara il tour dei Centri antiviolenza organizzato dall’assessora regionale alla cultura e pari opportunità. Nei prossimi giorni, la stessa funzionaria visiterà tutti i 22 presidi presenti in Toscana. La visita fa parte di un percorso volto a sostenere e conoscere direttamente le strutture dedicate alla tutela delle donne vittime di violenza. La serie di incontri proseguirà nelle prossime settimane lungo tutto il territorio regionale.

E’ partito da La Nara il tour nei Centri antiviolenza dell’assessora alla cultura e pari opportunità della Regione Toscana Cristina Manetti che nelle prossime settimane visiterà tutti i 22 presidi della Toscana. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con i territori, ascoltare operatrici e volontarie e consolidare la rete di contrasto alla violenza di genere. "A La Nara – ha detto l’assessora Manetti - ho incontrato operatrici, fondatrici e personale preparato che mi ha ben raccontato l’importante ruolo che portano avanti tutti i giorni. Fondamentale, in quest’ottica, è stata la riattivazione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, organismo strategico per promuovere azioni integrate di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Nara, un presidio di sostegno alle donne"

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