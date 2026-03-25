Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina | Un aiuto concreto alle donne

È stato inaugurato un nuovo presidio antiviolenza all’interno degli spazi di Ludofficina, promosso dalla rete CHIAMA chiAMA a Molinella. L’apertura si è svolta con una cerimonia pubblica e ha previsto il taglio del nastro. Il presidio mira a offrire un punto di riferimento per le donne che necessitano di supporto e assistenza. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sui soggetti coinvolti.

Taglio del nastro per il nuovo presidio antiviolenza della rete CHIAMA chiAMA a Molinella alla presenza di Francesco Cappi, presidente associazione Molinella Cresce; Letizia Fattori, responsabile associazione Ludofficina; Loretta Michelini, presidente MondoDonna, Veronica Gasperetti, operatrice del centro antiviolenza CHIAMA chiAMA. Lo sportello sarà aperto ogni quarto venerdì del mese dalle 9.30 alle 13.30 allo spazio di Ludofficina offrendo: ascolto e accoglienza, in uno spazio tutelato, colloqui individuali con operatrici antiviolenza qualificate, psicologhe e mediatrici nel rispetto della privacy, orientamento e accompagnamento ai servizi legali con avvocate, attivazione di percorsi di sostegno eo di protezione, per una nuova vita senza violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina: "Un aiuto concreto alle donne" Articoli correlati Donne vittime di violenza. un sostegno concreto: farmaci e visite gratuiteSondrio, 10 marzo 2026 – Botte, soldi con il contagocce, frasi ingiuriose, angherie di varia natura spesso pure davanti ai figli piccoli. Leggi anche: Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere: «Le richieste d’aiuto non diminuiscono» Contenuti utili per approfondire Nuovo presidio Temi più discussi: Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina: Un aiuto concreto alle donne; Help House Girls: un nuovo spazio sicuro per le giovani vittime di violenza; Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere: Le richieste d’aiuto non diminuiscono; Questa sera e sabato un presidio per Valentina: Negli ultimi due anni, a Bergamo un femminicidio ogni 4 mesi. Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina: Un aiuto concreto alle donneTaglio del nastro per il nuovo presidio antiviolenza della rete CHIAMA chiAMA a Molinella alla presenza di Francesco Cappi, ... ilrestodelcarlino.it Un nuovo presidio antiviolenza per tutte le donne maltrattateUn nuovo punto di riferimento per tutte le donne maltrattate e minacciate. Sarà inaugurato oggi alle 9.30 presso la Sala polivalente, in via Berzantina 3010, a Castel di Casio, il nuovo presidio ... ilrestodelcarlino.it LATIANO Il nuovo sportello “Impresa Donna” nasce come presidio concreto di ascolto e orientamento per le donne che desiderano avviare o potenziare la propria attività - facebook.com facebook TERRACINA - Inaugurato un nuovo presidio territoriale sulla provincia di Latina Tanti i progetti sulla Città e sulla Provincia per provare a dare risposte ai cittadini. Anche a questo servono i presidi territoriali: raccogliere le istanze che vengono dal territorio x.com