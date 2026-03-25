Nuovo presidio anti violenza negli spazi di Ludofficina | Un aiuto concreto alle donne

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato un nuovo presidio antiviolenza all’interno degli spazi di Ludofficina, promosso dalla rete CHIAMA chiAMA a Molinella. L’apertura si è svolta con una cerimonia pubblica e ha previsto il taglio del nastro. Il presidio mira a offrire un punto di riferimento per le donne che necessitano di supporto e assistenza. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sui soggetti coinvolti.

Taglio del nastro per il nuovo presidio antiviolenza della rete CHIAMA chiAMA a Molinella alla presenza di Francesco Cappi, presidente associazione Molinella Cresce; Letizia Fattori, responsabile associazione Ludofficina; Loretta Michelini, presidente MondoDonna, Veronica Gasperetti, operatrice del centro antiviolenza CHIAMA chiAMA. Lo sportello sarà aperto ogni quarto venerdì del mese dalle 9.30 alle 13.30 allo spazio di Ludofficina offrendo: ascolto e accoglienza, in uno spazio tutelato, colloqui individuali con operatrici antiviolenza qualificate, psicologhe e mediatrici nel rispetto della privacy, orientamento e accompagnamento ai servizi legali con avvocate, attivazione di percorsi di sostegno eo di protezione, per una nuova vita senza violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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