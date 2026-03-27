Sanità potenziare la prevenzione e il sostegno alle donne malate di endometriosi | Male invalidante

Il consiglio regionale dell'Umbria ha chiesto alle strutture sanitarie e alla Giunta regionale di rafforzare i servizi di prevenzione e trattamento dell'endometriosi. La malattia, definita altamente invalidante, interessa tra il 5 e il 10% delle donne e può influire significativamente sulla vita quotidiana e lavorativa. La richiesta mira a migliorare l’assistenza per chi ne è colpita.

Una patologia altamente invalidante per le donne che ne potrebbe limitare la carriera e comportano anche dei costi molti alti La richiesta di maggiori investimenti, linee guida e comunicazione arrivano dai consiglieri regionali del PD, Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti, ricordando che “il 28 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una patologia cronica, che riguarda 1 donna su 4". Gli effetti del male in questione sono altamente invalidanti in quei giorni di picco e anche nei momenti di intimità: si tratta, secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, di dolori pelvici intensi, specialmente durante le mestruazioni (dismenorrea), nei rapporti sessuali (dispareunia), ovulazione, defecazione o minzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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