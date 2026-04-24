La Mummia 4 e Miami Vice ' 85 cambiano data di uscita nelle sale

Universal Pictures ha annunciato uno spostamento delle date di uscita di due film molto attesi, La Mummia 4 e Miami Vice '85. Entrambi i titoli, originariamente programmati per essere distribuiti in determinate date, avranno ora nuove collocazioni nelle sale. La decisione riguarda esclusivamente la pianificazione delle uscite e non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa modifica.

Universal Pictures ha cambiato i suoi piani per la distribuzione di due dei titoli più attesi delle prossime stagioni cinematografiche. Il nuovo capitolo delle avventure iniziate nel film La Mummia, con star Brendan Fraser e Rachel Weisz, arriverà nelle sale di tutto il mondo prima del previsto. Universal Pictures ha infatti annunciato la nuova data prevista per il debutto del film: il 15 ottobre 2027, giorno in cui, per ora, avrà solo la concorrenza di un progetto targato Paramount di cui non è stato annunciato il titolo. I primi dettagli del ritorno di Fraser e Weisz Il film del franchise La mummia sarà diretto dal collettivo Radio Silence (ovvero Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett) e, inizialmente, avrebbe dovuto debuttare il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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