‘La Mummia 4’ si farà e sappiamo anche la data d’uscita

La saga di “La Mummia” torna con il quarto capitolo. Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno sul grande schermo, confermando ufficialmente il progetto. La data di uscita è stata annunciata e i fan sono già in fermento. La produzione partirà presto, e le riprese si svolgeranno in varie location, promettendo di riaccendere l’interesse per la famosa avventura.

I vincitori del premio Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano ufficialmente per il quarto capitolo della saga di successo ” La mummia “. E abbiamo anche una data approssimativa in cui la pellicola verrà distribuita. La Universal Pictures ha fissato come data d’uscita del film, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence, al 19 maggio 2028. Scopriamo insieme tutti i dettagli de La Mummia 4. La Mummia 4 si farà. Fraser e Weisz, il cui coinvolgimento è stato reso noto per la prima volta lo scorso autunno, hanno concluso accordi per riprendere i loro ruoli dell’avventuriero Rick O’Connell e dell’egittologa Evelyn O’Connell nel film, i cui dettagli della trama sono tenuti – ironicamente – segreti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La data d’uscita di “La Mummia 4” è ufficiale.

La Mummia torna al cinema con un nuovo film diretto da Lee Cronin, noto per La casa - Il risveglio del male.

LA MUMMIA 4: il ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz è un'ottima idea

