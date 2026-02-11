La Mummia | Brendan Fraser e Rachel Weisz sono di ritorno svelata la data d’uscita del nuovo capitolo

Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano nei loro ruoli iconici di Rick e Evelyn O’Connell. La Universal Pictures ha annunciato che il nuovo capitolo di “La Mummia” uscirà il 19 maggio 2028. I fan del franchise possono aspettarsi un ritorno alle avventure che hanno incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. La produzione è in fase avanzata, e i protagonisti sono già in attesa di riprendere le loro parti.

Il franchise che ha incassato oltre 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo sta per risvegliarsi. Universal Pictures ha confermato ufficialmente che i premi Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno a vestire i panni di Rick e Evelyn O’Connell nel nuovo attesissimo capitolo de La Mummia, la cui uscita è stata fissata per il 19 maggio 2028. La notizia (confermata da Deadline ) segna il ritorno della coppia originale per la prima volta dal 2001 ( La Mummia – Il ritorno ), promettendo di cancellare il ricordo del reboot del 2017 e riportare la saga alle sue radici avventurose. Dietro la macchina da presa troveremo il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, meglio noti come Radio Silence ( Scream VI, Abigail ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

