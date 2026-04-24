La mostra personale del maestro Fabio Capoccia

La Galleria Bar Enoteca Ildebrando ha aperto ieri sera la mostra personale del maestro Fabio Capoccia. L’esposizione presenta una selezione di opere in gran parte inedite, realizzate tra il 2025 e il 2026. La mostra offre al pubblico un’ampia panoramica del suo lavoro recente nel campo dell’arte contemporanea. Tra le opere esposte ci sono dipinti e composizioni realizzate con varie tecniche artistiche.

È stata inaugurata ieri sera alla Galleria Bar Enoteca Ildebrando, la nuova mostra pittorica del Maestro Fabio Capoccia, un’esposizione di arte contemporanea che propone al pubblico una selezione di opere in gran parte inedite, realizzate tra il 2025 e il 2026. Il titolo della mostra rende omaggio al territorio di Sorano, reinterpretandolo in chiave evocativa e trasformandolo idealmente in una scogliera marina. Un accostamento suggestivo che diventa il filo conduttore dell’intero percorso artistico, dove il tufo – elemento distintivo del paesaggio locale – si fonde simbolicamente con il mare, dando vita a una visione poetica e potente....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mostra personale del maestro. Fabio Capoccia Notizie correlate Inaugurata la mostra 'Pietre di vento' del maestro Velio Grandoli a VolaterraNell’emozionante réunion di grandi personalità della storia dell’alabastro e dell’arte, la città ritrova il suo carattere autentico e identitario Ed... Arcos, inaugurazione della mostra del maestro Italo MustoneTempo di lettura: 2 minutiÈ stata inaugurata presso il Museo ARCOS di Benevento la mostra “In un tempo liquido” di Italo Mustone, un progetto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La mostra personale del maestro. Fabio Capoccia; Tages Marinus: le opere di Fabio Capoccia in mostra; IV edizione del Premio ‘Leader del Made in Italy’, prevista per il giorno 19 Maggio 2026 al MIMIT. La mostra personale del maestro. Fabio CapocciaÈ stata inaugurata ieri sera alla Galleria Bar Enoteca Ildebrando, la nuova mostra pittorica del Maestro Fabio Capoccia, ... lanazione.it Tages Marinus: a Sorano la nuova mostra del Maestro Fabio CapocciaDal 23 aprile a Via Ildebrando da Savona un viaggio pittorico tra mare e tufo, mito e contemporaneità, con opere inedite ispirate ai Dialoghi Marini e al paesaggio della Maremma ... maremmanews.it Mostra “Tages Marinus”: il tufo diventa mare nelle opere di Fabio Capoccia - Il Giunco x.com