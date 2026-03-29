Inaugurata la mostra ' Pietre di vento' del maestro Velio Grandoli a Volaterra

È stata inaugurata a Volterra la mostra intitolata 'Pietre di vento' del maestro Velio Grandoli. L'evento si è svolto in un tardo pomeriggio pre-primaverile, accompagnato da un tramonto particolarmente suggestivo. La manifestazione ha attirato un pubblico interessato alle opere dell'artista e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

Nell’emozionante réunion di grandi personalità della storia dell’alabastro e dell’arte, la città ritrova il suo carattere autentico e identitario Ed è con questo spirito che venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 17.30, nella sala enoteca di VolaterrA, in via Turazza, ha preso corpo l’inaugurazione della mostra “Pietre di vento”: una rassegna di sculture sinteticamente simboliste, una delle ricerche più recenti di Velio, in supporto di alabastro, ma anche di pietra leccese, dall’esperienza in Puglia e dalle suggestioni dei suoi caldi venti evocativi. Così come la città di Volterra, non una cartolina “da consumare”, ma una “comunità che sceglie di riconoscersi e di costruire il proprio futuro”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Inaugurata la mostra 'Pietre di vento' del maestro Velio Grandoli a Volaterra Articoli correlati Leggi anche: Inaugurata a Loreto la mostra "I luoghi dell’anima", esposizione dedicata agli scatti del maestro Mario Giacomelli Tutto Nuvolo in 11 mostre: inaugurata la prima mostra del Centenario di Giorgio AscaniIl 2026, anno in cui il maestro, Giorgio Ascani, detto Nuvolo, compie cento anni, propone la riscoperta del lavoro pittorico dell’artista tifernate... Altri aggiornamenti su Inaugurata la mostra 'Pietre di vento'... Temi più discussi: Capodanno pisano, inaugurata la mostra Miniature pisane al Fortilizio della Cittadella; Giornata della Memoria, in città 45 pietre d'inciampo: arriva la mostra in ricordo degli 8 friulani morti nei lager; A Castellavazzo una mostra tra arte e arteterapia ispirata alla natura; Emozioni scolpite. Inaugurata la mostra 'Pietre di vento' del maestro Velio Grandoli a VolaterraNell’emozionante réunion di grandi personalità della storia dell’alabastro e dell’arte, la città ritrova il suo carattere autentico e identitario ... pisatoday.it La pietra di Aurisina, Carso e Istria in mostra a RavennaUn progetto espositivo dedicato a un materiale iconico e identitario del Mediterraneo: sabato 8 novembre (ore 15) inaugura nella sede del Pr2 a Ravenna la mostra La pietra di Aurisina, del Carso e ... ansa.it “Pietre di vento” di Velio Grandoli è un respiro di tante storie, un dialogo che attraversa il tempo senza bisogno di spiegazioni. Ieri, maestri,allievi, amici si guardavano non solo negli occhi, ma nei gesti che si tramandano. Ogni segno porta memoria, ogni forma - facebook.com facebook