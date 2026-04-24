La morte di una donna a Sondrio con segni di aggressione di cani | chi è il Dogo argentino e perché bisogna attendere l'autopsia

Nel bosco di Trivigno, in provincia di Sondrio, è stato rinvenuto il corpo di una donna scomparsa da casa. Sul suo corpo sono stati trovati segni di morsi di cani. Si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause della morte e eventuali dettagli sulle ferite. La polizia sta ancora indagando sulla vicenda e sulla presenza di un Dogo argentino, una delle razze coinvolte, senza ancora fornire dettagli ufficiali.

Nel bosco di Trivigno, in provincia di Sondrio, è stato ritrovato il cadavere di Lucia Tognela, una donna che si era allontanata da casa e sul cui corpo sono stati riscontrati i segni di morsi di cani. Mentre l'inchiesta va avanti, è emersa la presenza di un branco di cinque Dogo argentini di proprietà di un signore che abita in zona. Prima di poter parlare di aggressione che ha portato alla morte bisogna aspettare l'autopsia. Intanto però si possono fare delle riflessioni su quanto sia importante il concetto di "proprietà responsabile".🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Valtellina La Procura di Sondrio ha disposto l'autopsia su Lucia Tognela, 59 anni, trovata morta ieri in un bosco di Tirano. Sul corpo della donna segni di morsi di cani, ma è da chiarire se il decesso sia avvenuto per l'aggressione o sia precedente Foto arch x.com