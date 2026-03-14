Femminicidio di Daniela Zinnanti l'autopsia | donna tramortita con un tondino poi accoltellata 30 volte

L'autopsia sulla vittima del femminicidio ha rivelato che Daniela Zinnanti è stata prima colpita con un tondino e successivamente uccisa con 30 fendenti di coltello. Il sospettato, che ha confessato, è Santino Bonfiglio, che ha ammesso di aver commesso il delitto. La ricostruzione dei fatti si basa sui risultati dell'esame autoptico condotto dai medici legali.

Secondo l'autopsia Santino Bonfiglio, il killer reo confesso, ha prima colpito con un tondino Daniela Zinnanti, poi l'ha uccisa sferrandole 30 coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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