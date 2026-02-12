Antagonisti la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria I casi da Roma a Milano

La rete ferroviaria italiana sta vivendo un periodo di tensione. Nel 2025, i sabotaggi sono aumentati del 450%, con almeno quattro casi segnalati tra Roma e Milano. Gli esperti parlano di una serie di anomalie e di possibili manomissioni che mettono a rischio la sicurezza dei treni e dei passeggeri. La polizia sta cercando di fare luce sugli atti vandalici e di mettere fine a questa spirale di attacchi.

La linea ferroviaria italiana - soprattutto i suoi snodi più delicati, dall'Alta Velocità ai grandi hub urbani - è finita al centro di una scia di episodi che non viene più letta come semplice sfortuna tecnica. Per investigatori e tecnici, il salto di scala impone una priorità: la pista antagonista è oggi la linea d'indagine privilegiata, quella su cui la Digos concentra verifiche e incroci informativi, pur restando un'ipotesi finché non arrivano riscontri. I numeri sono la miccia: dai nove sabotaggi registrati nel 2024 ai 49 del 2025, un'impennata vicina al +450% lungo la rete ferroviaria nazionale.

