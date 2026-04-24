La mensa scolastica di Bagno a Ripoli è stata riconosciuta come una delle migliori in Italia, secondo un monitoraggio indipendente condotto da Foodinsider. L’ente, attivo da dieci anni, analizza e valuta i menù delle refezioni scolastiche in diverse scuole del paese. La classifica si basa su criteri che riguardano la qualità e la varietà dei pasti serviti nelle mense scolastiche.

La mensa scolastica di Bagno a Ripoli è tra le migliori d’Italia. Lo ha decretato Foodinsider, il monitoraggio indipendente che da dieci anni analizza e valuta i menù dei servizi di refezione nelle scuole. Ha assegnato un riconoscimento al sindaco Francesco Pignotti e all’assessore alla formazione Francesco Conti durante il IV summit della mensa scolastica per, si legge nella motivazione, un modello di ristorazione scolastica che valorizza concretamente il legame tra mensa, territorio e comunità agricola locale. Tra gli aspetti più apprezzati che hanno portato al riconoscimento, la predilezione di prodotti a Km zero, l’olio usato per la...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mensa scolastica di Bagno è tra le migliori d’Italia

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