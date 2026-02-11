La mensa scolastica è realtà | bagno di folla per l' inaugurazione

Questa mattina, molti genitori e studenti si sono riuniti davanti alla scuola primaria Falcone e Borsellino di Cadoneghe per l’inaugurazione della nuova mensa. Dopo anni di problemi e lavori di ristrutturazione, la struttura è tornata a funzionare a pieno regime. La manifestazione ha visto una grande partecipazione, con bambini e famiglie che hanno accolto con entusiasmo questa riapertura.

Grande partecipazione oggi pomeriggio 11 febbraio all’inaugurazione della mensa della scuola primaria Falcone e Borsellino di Cadoneghe, tornata pienamente agibile dopo anni di difficoltà e importanti interventi di riqualificazione. Famiglie, bambini, insegnanti e amministratori si sono ritrovati per celebrare un traguardo molto atteso dalla comunità scolastica, con un momento di festa all’insegna della convivialità, tra crostoli, frittelle e sorrisi. I lavori, finanziati con fondi Pnrr nell’ambito del “nuovo piano mense scolastiche”, hanno comportato un investimento complessivo di 350mila euro e hanno riguardato la messa in sicurezza, il miglioramento strutturale e l’efficientamento energetico della struttura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sala mensa presso il plesso scolastico “Valletta”.

