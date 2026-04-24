Il 22 aprile 2026, a Monreale, si è svolta una giornata dedicata alla commemorazione di tre vittime. L’evento si è tenuto presso la Casa del Sorriso di via Baronio Manfredi, coinvolgendo studenti, madri e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’iniziativa sono stati ricordati gli episodi legati alle vittime, con momenti di testimonianza e riflessione. La giornata si è conclusa con un momento di memoria collettiva e condivisione.

Il cuore più profondo della mattinata si è sviluppato nei momenti di testimonianza, a partire dalle parole delle madri delle tre vittime – Antonella Ciolino, Debora e Giusy Venturella – e di Claudia Pirozzo, sorella di Massimo e presidente dell’associazione M.A.S. – Memoria Amicizia e Speranza, che insieme ad Alessandra Spinoso e al responsabile della comunicazione, il dott. Marco Messina, hanno portato un contributo capace di intrecciare memoria e attualità. A questo momento di riflessione si è affiancata un’attività digitale interattiva che ha coinvolto direttamente tutti i presenti: attraverso la proiezione di un QR code, studenti e partecipanti hanno avuto accesso a una piattaforma anonima, rispondendo in tempo reale a domande legate ai temi della violenza, del bullismo e dei modelli sociali.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - “La memoria diventa educazione”: Monreale commemora le tre vittime con studenti, madri e istituzioni

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