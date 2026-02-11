Rimini ricorda le Foibe e l’esodo | onore a Palatucci eroe di giustizia e memoria storica Studenti e istituzioni unite

Oggi Rimini ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo. Studenti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per onorare la memoria, concentrandosi sulla figura di Giovanni Palatucci, il questore di Fiume riconosciuto come Giusto tra le Nazioni. La giornata ha visto momenti di riflessione e rispetto, con un obiettivo chiaro: mantenere vivo il ricordo di quegli eventi tragici.

Il ricordo delle foibe e dell'esodo ha animato una giornata di commemorazioni a Rimini, con un particolare sulla figura di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume e Giusto tra le Nazioni. Studenti, autorità e cittadini si sono riuniti per onorare le vittime delle foibe e per riflettere sul drammatico esodo che ha segnato la storia del confine orientale. La città di Rimini ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia solenne presso il monumento "Biblioteca di Pietra", situato sulla scogliera del porto. La mattinata è stata arricchita dalla partecipazione degli studenti della classe quinta del Liceo Classico "Giulio Cesare", che hanno offerto riflessioni profonde sull'importanza della memoria e sulla necessità di condannare ogni forma di violenza contro i civili.

