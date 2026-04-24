La Max Mara cruise di quest’anno si farà al Long Museum West Bund di Shanghai

Quest’anno, la presentazione della collezione Resort 2027 di Max Mara si terrà al Long Museum West Bund di Shanghai. La sfilata è programmata per il 16 giugno 2026 nella capitale commerciale cinese. La scelta del museo come sede testimonia l’interesse del marchio per un contesto artistico e culturale, mentre l’evento si svolgerà in un’area nota per le esposizioni e le mostre d’arte contemporanea.

Sarà il Long Museum West Bund di Shanghai la location per la Max Mara cruise di quest’anno. La casa di moda presenterà la collezione Resort 2027 in passerella nella capitale commerciale della Cina il 16 giugno 2026. Con lo show ci sarà anche l’apertura di “The Max”, mostra curata dal celebre studioso di moda francese Olivier Saillard, dedicata ai 75 anni di Max Mara. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 17 al 28 giugno. La Max Mara Cruise si farà a Shangai a giugno. Il Long Museum è un museo d’arte fondato da Liu Yiqian e da sua moglie Wang Wei, che ha due sedi a Shanghai, su entrambe le sponde del fiume Huangpu. Inaugurato a dicembre 2012, è stato progettato dall’architetto Liu Yichun dello studio Atelier Deshaus, ed si trova all’interno di un ex magazzino industriale, in un poetico linguaggio brutalista.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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