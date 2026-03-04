Pronostico Fulham-West Ham | quest’anno sono allergici ai derby

La partita tra Fulham e West Ham si disputa mercoledì alle 20:30, valida per la ventinovesima giornata di Premier League. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile consultare le statistiche e le probabili formazioni prima del calcio d’inizio. Entrambe le squadre arrivano con buone prestazioni e cercano punti importanti in questa fase della stagione.

Fulham-West Ham è una partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sabato scorso il West Ham ha dato di nuovo prova della sua inconsistenza a livello difensivo (specie sui calci piazzati) rimediando 5 reti ad Anfield contro il Liverpool al termine di un match molto movimentato, terminato 5-2 per i Reds. Dopo quest’imbarcata il numero dei gol subiti dagli Hammers è salito a 54: peggio di loro soltanto il Burnley. Una sconfitta che ha posto fine alla mini-serie positiva degli uomini di Nuno Espirito Santo, che prima della trasferta di Anfield avevano risollevato la testa grazie al successo con il Burnley (0-2) e ai due pareggi casalinghi consecutivi con Manchester United (1-1) e Bournemouth (0-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fulham-West Ham: quest’anno sono allergici ai derby Pronostico West Ham-Fulham: alla fine tutti contentiWest Ham-Fulham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scottaTottenham-West Ham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni,... Tutto quello che riguarda Pronostico Fulham West Ham quest'anno... Temi più discussi: Pronostico Fulham-West Ham United: analisi e probabili formazioni 04/03/2026 Premier League; Fulham-West Ham (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Fulham vs West Ham United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 04-03-2026; Pronostico Fulham FC - West Ham United - Quote & Statistiche - 4 marzo 2026, Premier League, Inghilterra. Pronostico Fulham vs West Ham – 4 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Fulham e West Ham, in programma il 4 Marzo 2026 alle 20:30 al Craven Cottage, rappresenta un appuntamento cruciale del ... news-sports.it Pronostico West Ham vs Fulham – 27 Dicembre 2025Il pronostico West Ham – Fulham apre la giornata di Premier League del 27 Dicembre 2025, con calcio d’inizio previsto alle 16:00 al London Stadio. Si tratta di un derby londinese che promette ... news-sports.it Fulham-West Ham (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/SMb61fl #scommesse #pronostici x.com