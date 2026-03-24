Risultati Referendum Giustizia a Napoli | il 74% ha votato no La mappa dei risultati quartiere per quartiere

In Campania la risposta negativa più netta d'Italia. A Scampia si arriva all'83,57%. Solo 15 sezioni su 883 hanno visto vincere il Sì. Le isole in controtendenza: un voto che ricalca le regionali di novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Viterbo divisa in due dalla fibra: la mappa della velocità di internet quartiere per quartiereIl divario digitale spacca la città, tra chi naviga alla massima potenza e chi deve accontentarsi di connessioni instabili a pochi passi dal centro...

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Temi più discussi: Al referendum sulla giustizia vince il No, con un'affluenza quasi al 60% e il ruolo decisivo delle grandi città; Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere; Referendum, no a valanga: la riforma della giustizia fermata da 14 milioni di voti; Come è andato il referendum sulla giustizia a Roma.

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24/3/26. Risultati definitivi del referendum giustizia: Italia: No 53,74%; Sì 46,26(abbiamo atteso fino a stamane l'ultima sezione mancante, ma resta... 62.532 su 61.533); completa invece l'affluenza: 58,93%, col quadro dell'affluenza anche nelle regioni;nelle pr x.com

I risultati definitivi del referendum sulla riforma della giustizia riportano la vittoria del "NO" votato dal 53,7% dei partecipanti. A votare per il "Sì" il 46,3%. Tutto quello che c'è da sapere https://shorturl.at/hF4PY facebook