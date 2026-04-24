Un procedimento giudiziario ha portato a diverse sanzioni nei confronti di alcuni responsabili di un episodio di aggressione ai danni dei carabinieri. Per l'evento sono stati applicati quattro provvedimenti di daspo Willy, due avvisi e un ulteriore daspo fuori contesto. Le decisioni sono state prese in seguito alle indagini condotte dall’autorità giudiziaria, che ha valutato i fatti contestati ai soggetti coinvolti.

L'aggressione ai carabinieri vale 4 daspo Willy, 2 avvisi ora e un daspo fuori contesto. Queste le misure di prevenzione emesse dalla questura di Padova nei confronti di quattro appartenenti al centro sociale Pedro, tra i 21 e i 31 anni, che parteciparono, il 15 aprile assieme ad una quarantina di attivisti, all'aggressione contro i carabinieri, sette dei quali rimasero feriti. In quell'occasione i quattro militanti furono arrestati. I provvedimenti riguardano 4 daspo Willy (per tre anni) di cui 3 con contestuale obbligo di firma, 2 avvisi orali e un daspo fuori contesto. Centri sociali contro i carabinieri: che cosa è successo. Il fatto avvenne nell'ambito di un servizio di controllo dell'area della stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mano "morbida" dei giudici sui centri sociali che hanno aggredito i carabinieri: cosa hanno deciso

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