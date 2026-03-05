Società intestata a prestanome e pericolosità sociale | ecco cosa hanno deciso i giudici per Buggea

I giudici hanno deciso di sequestrare una società intestata a un prestanome e hanno valutato la pericolosità sociale di Giancarlo Buggea. Quest’ultimo, noto come figura di spicco nell’imprenditoria mafiosa, ha operato per anni mescolando affari e attività criminali con grande disinvoltura. La decisione si basa sui riscontri legali riguardanti le sue attività e il coinvolgimento in questioni giudiziarie.

Per anni Giancarlo Buggea è stato il volto dell’imprenditoria mafiosa, capace di muoversi tra affari e clan con la disinvoltura di chi conosce bene entrambi i mondi. “Cinquemila euro al mese te li tieni per te e il resto lo conservi”, gli diceva la sua compagna di allora. Il "resto" di cui parlava l'avvocata Angela Porcello ammontava a milioni di euro guadagnati con investimenti nell'agricoltura con (pare) estorsioni nelle sensalie. Adesso il tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione - lo sottopone a quattro anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, riconoscendone la pericolosità sociale ma respingendo la richiesta di confisca dei beni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

