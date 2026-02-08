Milano si sveglia sotto una nuvola di fumo e tensione. Poco prima delle 18.15, un gruppo di una settantina di persone, tra membri dei centri sociali Zam e T28, ha dato il via a un blitz contro la polizia. Sono corsi in strada coperti da passamontagna, maschere antigas e caschi, dopo aver lanciato fumogeni per creare confusione. La scena ricorda uno degli scontri più intensi degli ultimi mesi, con le forze dell’ordine pronte a respingere l’assalto. La polizia ha

Milano, 8 febbraio 2026 – In cento mal contati si staccano di corsa allo scoccare delle 18.13. Sono gli stessi che dieci minuti prima si sono inabissati nella nebbia generata ad arte dai fumogeni, per riemergere con i volti coperti da passamontagna, caschi, scaldacollo, occhiali da sole e maschere antigas. Milano Cortina, cariche e idranti contro i manifestanti al corteo In quel momento, tutti capiscono che quel manipolo si è cambiato per un motivo preciso, replicando un copione già arcinoto: an dare allo scontro con la polizia senza il timore che facce e abiti vengano in seguito ricollegati a quelli ripresi nel corso della manifestazione dalle telecamere della Scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi e battaglia urbana, ecco come i cento dei centri sociali Zam e T28 hanno attaccato la polizia

