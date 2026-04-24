Secondo quanto si apprende, una comunicazione interna del Pentagono suggerisce la possibilità di adottare sanzioni o altre misure contro alcuni Paesi della Nato. La discussione riguarda i paesi che, secondo gli Stati Uniti, non avrebbero fornito supporto nella gestione della questione iraniana. La notizia circola tra fonti ufficiali e analisti, senza ancora conferme ufficiali o dettagli precisi sulle modalità di eventuali azioni.

Gli Stati Uniti starebbero valutando opzioni per punire i paesi Nato che non li hanno aiutati nella guerra contro l’Iran. Lo ha dichiarato un funzionario americano all’agenzia di stampa Reuters, secondo cui un’ e-mail interna del Pentagono descrive le possibilità che gli Usa stanno vagliando in tal senso. Tra le opzioni sul tavolo ci sarebbero la sospensione della Spagna dall’alleanza e la revisione della posizione americana sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland. Altre opzioni sono dettagliate in un rapporto che esprime frustrazione per la percepita riluttanza o il rifiuto di diversi alleati degli Stati Uniti di concedere loro l’accesso, ad esempio, a basi o voli attraverso il loro spazio aereo in base al trattato Nato.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La mail del Pentagono che ipotizza punizioni contro i Paesi Nato che non hanno aiutato gli Usa in Iran

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