Una donna di Catanzaro si è tolta la vita insieme ai figli, suscitando un dibattito sulla depressione post partum. L’evento ha portato all’attenzione pubblico una questione spesso ignorata o sottovalutata, legata alla salute mentale delle madri dopo il parto. La vicenda ha riacceso il confronto sull’importanza di riconoscere e affrontare i sintomi di questa condizione ancora troppo spesso considerata un tabù.

Il dramma di Catanzaro ci pone di fronte a un tema che andava affrontato da tempo: quello della depressione post partum, ancora considerato un tabù.🔗 Leggi su Fanpage.it

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