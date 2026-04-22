A Catanzaro sono in corso indagini riguardo a una vicenda drammatica che ha coinvolto una donna nel periodo post partum. Questo episodio porta alla luce il problema della depressione postpartum, un disagio psichico che può manifestarsi dopo la nascita di un bambino. La condizione, spesso ignorata o affrontata in silenzio, è invece curabile. È importante sensibilizzare sull’opportunità di chiedere aiuto e di intervenire tempestivamente.

La condizione depressiva dopo una gravidanza si affronta con coraggio e comunque fatti del genere sono estremamente rari La drammatica vicenda di Catanzaro, su cui sono ancora in corso gli accertamenti, richiama con forza l’attenzione su un tema troppo spesso sottovalutato o vissuto nel silenzio: la depressione postpartum e, più in generale, il disagio psichico nel periodo perinatale. Su questa ipotesi accendono i riflettori gli esperti della Società italiana di psichiatria (Sip), commentando il dramma della madre che nella notte si è lanciata dal terzo piano di un palazzo del capoluogo calabrese insieme ai tre figli, due dei quali morti insieme a lei.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il dramma di Catanzaro e la depressione post partum: perché è un disturbo curabile e bisogna chiedere aiuto

Notizie correlate

Abano: 6 incontri gratuiti per prevenire la depressione post-partumAbano Terme accoglie oggi, venerdì 6 marzo 2026, una novità sanitaria cruciale per la salute mentale delle future mamme e dei loro partner.

Depressione post-partum, l’allarme per i papà: se la madre ne soffre, il rischio per l’uomo aumenta dell’81%Condizione sempre più riconosciuta e studiata quando riguarda le madri, la depressione post-partum nei padri resta invece più sfumata.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Catanzaro, si getta dal balcone insieme ai figli: morti la donna e due bimbi di 4 mesi e 4 anni, il terzo è grave · LaC News24; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave; Tragedia nella notte a Catanzaro: donna si lancia dal terzo piano con i figli; Mamma si lancia dal balcone con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è gravissima.

Anna Democrito, il dramma a Catanzaro: «Ha lasciato cadere i figli, poi si è lanciata con il rosario in mano». I vicini: «Qualcosina si sospettava»Uno dopo l'altro. Prima i suoi bambini, il più piccolo di appena quattro mesi, il fratellino di quattro anni, la bambina di sei. Poi il volo ... msn.com

Dramma a Catanzaro, Bruzzone: Nessuna sindrome di Medea, ma depressione psicotica. La madre ha ucciso i suoi figli convinta di salvarli dal loro destinoDue di loro, di 4 mesi e 4 anni, sono morti sul colpo insieme alla madre. La terza figlia, di 6 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale ed è ricoverata in gravi condizioni. L'analisi di Robert ... affaritaliani.it

Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I due bimbi, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre la bambina di 5 anni e mezzo è ric - facebook.com facebook

Psicologi Calabria, 'a Catanzaro tragedia che richiama responsabilità collettiva'. "Nessuno deve rimanere solo di fronte al proprio dolore" #ANSA x.com