Una donna è deceduta insieme ai suoi figli a Catanzaro in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto, mentre si valutano eventuali collegamenti con una possibile depressione post partum. La famiglia e gli amici hanno riferito di difficoltà emotive recenti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e tra le autorità competenti.

Potrebbe esserci la depressione post partum dietro la tragedia avvenuta a Catanzaro, dove la 46enne Anna Democrito si è suicidata saltando dal terzo piano insieme ai tre figli: il più piccolo, di 4 mesi, e la sorellina di 4 anni sono morti sul colpo. La figlia maggiore, di 6 anni, lotta ora tra la vita e la morte in ospedale. L’omicidio-suicidio di Anna Democrito La donna, operatrice socio-sanitaria stimata e madre descritta da tutti come esemplare, ha svegliato i figli nel cuore della notte, mentre il marito dormiva, e li ha vestiti con gli indumenti migliori. Poi si è gettata nel vuoto stringendoli fra le braccia. Quando i soccorritori sono arrivati, la donna stringeva ancora tra le mani un rosario.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro, possibile depressione post partum: cos'è e quali sono i segnali

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