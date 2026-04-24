La longevità riscrive i conti delle famiglie | nel 2025 l’assistenza agli anziani supera la spesa per i figli

Nel 2025, le famiglie spenderanno di più per l’assistenza agli anziani rispetto ai figli. Un’analisi su 65.000 lavoratori rileva che il 54% delle risorse dedicate al welfare viene indirizzato all’assistenza degli anziani. Questa tendenza rappresenta un cambiamento evidente rispetto al passato, con un incremento della spesa per le cure e il supporto agli anziani rispetto alle spese per le nuove generazioni.

Questo cambiamento si riflette innanzitutto nella distribuzione dei carichi di cura. Sempre più lavoratori si trovano a sostenere contemporaneamente figli e genitori anziani, entrando nella cosiddetta generazione sandwich, ormai sempre meno eccezione e sempre più condizione tipica del lavoro contemporaneo. In questo scenario, la gestione del reddito familiare cambia natura: non riguarda più solo il sostegno ai figli ma si estende in modo crescente all’assistenza verso le generazioni più anziane, con effetti diretti sulle scelte economiche quotidiane. A emergere è anche e naturalmente un disallineamento crescente tra i bisogni reali delle famiglie e i criteri dei sistemi di welfare pubblico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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