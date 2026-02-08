Assistenza anziani da remoto la modenese Care TB cerca famiglie per i test

La modenese Care TB cerca tra le famiglie di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara per testare gratuitamente le nuove soluzioni di assistenza da remoto per anziani non autosufficienti. L’azienda vuole raccogliere feedback e migliorare la piattaforma che permette di gestire a distanza le persone più fragili. Per ora, sono disponibili da 10 a 20 famiglie che vogliono provare questa tecnologia e contribuire a svilupparla.

Approfondimenti su Care TB Assistenza Sanità 4.0, asse Clinica Ruesch-Qwince: assistenza e monitoraggio da remoto La Clinica Ruesch di Napoli annuncia una nuova collaborazione con Qwince, azienda italiana specializzata in tecnologia sanitaria. Assistenza per anziani: perché i sistemi di sicurezza per anziani sono diventati una priorità strutturale L'assistenza per anziani in Italia sta vivendo una crescente attenzione verso sistemi di sicurezza efficaci.

