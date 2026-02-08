Assistenza anziani da remoto la modenese Care TB cerca famiglie per i test
La modenese Care TB cerca tra le famiglie di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara per testare gratuitamente le nuove soluzioni di assistenza da remoto per anziani non autosufficienti. L’azienda vuole raccogliere feedback e migliorare la piattaforma che permette di gestire a distanza le persone più fragili. Per ora, sono disponibili da 10 a 20 famiglie che vogliono provare questa tecnologia e contribuire a svilupparla.
La modenese CARE-TB cerca da 10 a 20 famiglie nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara disponibili a testare gratuitamente le ultime novità della piattaforma per la gestione da remoto degli anziani non autosufficienti. La prova, della durata di circa tre mesi e senza alcun onere.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Care TB Assistenza
Sanità 4.0, asse Clinica Ruesch-Qwince: assistenza e monitoraggio da remoto
La Clinica Ruesch di Napoli annuncia una nuova collaborazione con Qwince, azienda italiana specializzata in tecnologia sanitaria.
Assistenza per anziani: perché i sistemi di sicurezza per anziani sono diventati una priorità strutturale
L'assistenza per anziani in Italia sta vivendo una crescente attenzione verso sistemi di sicurezza efficaci.
Ultime notizie su Care TB Assistenza
Argomenti discussi: Assistenza ai malati di Alzheimer, il modello Asti fa scuola in Brasile; La badante di condominio non è una badante.; Un ufficio vicino ai cittadini; Online le nuove piattaforme regionali per cercare e offrire lavoro.
La clinica Ruesch potenzia l’assistenza domiciliare con QwinceNAPOLI (ITALPRESS) – La Clinica Ruesch, punto di riferimento per la sanità napoletana dal 1919, annuncia oggi una partnership strategica con Qwince, azienda italiana specializzata in tecnologie e serv ... msn.com
Anziani, l'assistenza con l'intelligenza artificiale: «Se passa un po' di tempo senza movimenti in casa, interveniamo»Fornire un aiuto agli anziani autosufficienti ma soli, che si tratti di ricordare le medicine da prendere o anche solo di fare due chiacchiere per passare il tempo. È questa la missione di Care TB, ... corrieredibologna.corriere.it
FamKare - Agenzia assistenza anziani e sostegno alle loro famiglie (@famkare.servizi.per.la.famiglia) facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.