Il Washington Post e la libertà di stampa al tempo di Trump

La redazione del Washington Post si trova in difficoltà. Dopo le azioni di Jeff Bezos, circa trecento giornalisti sono stati licenziati in poche ore, lasciando senza lavoro un’agenzia storica. La notizia ha suscitato sconcerto e indignazione tra i colleghi di tutto il mondo, che vedono minacciata la libertà di stampa in un momento delicato.

Condivido pienamente lo sconcerto e l’indignazione di tanti giornalisti americani, italiani e di ogni altra parte del mondo, per la brutalità con cui Jeff Bezos, dopo averne sfregiato in vari modi la reputazione, sta facendo letteralmente a pezzi la redazione del Washington Post, con trecento giornalisti licenziati da un giorno all’altro. Lo spettacolo è a dir poco rivoltante, anzitutto perché è una dimostrazione di viltà e genuflessione davanti al potere da parte di chi avrebbe tutti i mezzi per resistere e difendersi, se solo lo volesse, ma preferisce strisciare ai piedi del governo più corrotto e antidemocratico della storia americana perché grazie a quel governo è passato da un patrimonio di 225 miliardi di dollari a un patrimonio di 250 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il Washington Post ha ottenuto e pubblicato nuovi documenti relativi al caso Epstein prima della loro rimozione, includendo anche riferimenti a Donald Trump.

