La Liberazione | le parole di Sandro Pertini il 24 aprile 1945 AUDIO L' appello per lo sciopero generale le ore della Resistenza
Il 24 aprile 1945, Sandro Pertini, a capo del comitato di liberazione nazionale, annunciò tramite radio da Milano, dove in quel momento si stava verificando la liberazione dai nazisti. In quella giornata, fu anche diffuso un appello per uno sciopero generale, che segnò un momento cruciale nelle ore della Resistenza italiana. La comunicazione di Pertini rappresentò un punto di svolta nel processo di liberazione del paese.
Sandro Pertini, a capo del comitato di liberazione nazionale, il 24 aprile 1945 diffuse via radio la sua voce da Milano, dove dal mattino era in corso la liberazione dai nazisti. (foto: murale di Sandro Pertini, quartiere Don Bosco di Martina Franca) —– Al link di seguito l’audio, tratto da profilo di Paolo Pacitti: L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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