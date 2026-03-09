oggi lo sciopero generale di 24 ore tutti i settori a rischio

Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore promosso da diverse sigle sindacali di base, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. La protesta interessa principalmente settori come scuola, università, sanità e servizi amministrativi, con possibili disagi diffusi. La mobilitazione riguarda lavoratori di vari comparti che si astengono dalle attività quotidiane per l’intera giornata.

AGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi soprattutto in scuola, università, sanità e servizi amministrativi. L’astensione riguarda numerosi comparti ma non coinvolge i trasporti, come ha chiarito la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero . La mobilitazione è stata proclamata da Slai Cobas per il sindacato di classe, Unione Sindacale Italiana (Usi 1912), Unione Sindacale di Base (Usb) e Clap, per rivendicare interventi su salari, condizioni di lavoro, contrasto alla precarietà e politiche sociali. 🔗 Leggi su Agi.it

