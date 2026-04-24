La Liberazione e il no di Mattarella alla ' legge del più forte'

In un momento segnato da conflitti e violazioni dei diritti, la Liberazione viene ricordata come una tappa fondamentale della storia della Repubblica. Questa ricorrenza assume un significato particolare in un contesto in cui si evidenziano sopraffazioni e imposizioni di legge da parte di chi si considera superiore. Il Presidente della Repubblica ha espresso il suo rifiuto verso una concezione che privilegia la forza, sottolineando l'importanza di valori democratici e di rispetto.

AGI - La Liberazione, "pagina fondante della Repubblica", acquisisce un valore ancora più alto in un contesto segnato da guerre, diritti calpestati e sopraffazioni provocate da chi si ritiene, "provvisoriamente" peraltro, il più forte, tanto da imporre la sua legge. È il cuore della riflessione sul 25 Aprile consegnata dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, ricevuti oggi pomeriggio al Colle. Un incontro di rito in vista dell' 81mo anniversario della Liberazione, onorando il sacrificio di chi ha combattuto l' oppressione nazifascista e il regime per far nascere la democrazia italiana.🔗 Leggi su Agi.it

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Mattarella: Il 25 aprile momento di riflessione collettiva e coesione nazionale

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Mattarella: "I valori della Liberazione scolpiti nella Costituzione. Se prevale la legge del più forte è la barbarie nella vita internazionale" #ANSA x.com