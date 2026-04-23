Il presidente della Repubblica ha definito il 25 aprile un momento di coesione, affermando che non bisogna cedere alla legge del più forte. Nel frattempo, crescono gli attacchi provenienti dalla propaganda del Cremlino contro l’Italia e le sue istituzioni. Parallelamente, si rafforzano i richiami al diritto internazionale e ai valori contro le azioni considerate barbare. La giornata si presenta come un'occasione per ribadire l’unità del paese.

Da una parte gli attacchi all'Italia e alle sue istituzioni della propaganda del Cremlino. Dall'altra, il richiamo al diritto internazionale contro la "barbarie", ai valori di libertà e pace che ispirarono la Liberazione dalla "oppressione nazifascista". Nel giorno in cui il conduttore tv russo Vladimir Solovyev punta il suo megafono contro il Quirinale, Sergio Mattarella torna a scandire parole nette sugli "scenari scandalosi" prodotti da "guerre ingiustificabili". E ad ammonire contro chi con la propria "dissennatezza" mette a soqquadro un ordine internazionale che dovrebbe essere fondato sul dialogo, anziché sulla legge del più forte.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mattarella e il 25 aprile: «Momento di coesione. No alla legge del più forte»

Mattarella: Il 25 aprile momento di riflessione collettiva e coesione nazionale

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