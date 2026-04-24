La Liberazione è di tutti anche di chi contravvenendo ai principi costituzionali non le porta rispetto

Il 24 aprile 2026, in una dichiarazione pubblica, un rappresentante ha affermato che la Liberazione appartiene a tutti, anche a coloro che, violando i principi stabiliti dalla Costituzione, non rispettano questo evento. La frase è stata pronunciata ad Arezzo durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni alla base di questa affermazione.

Arezzo, 24 aprile 2026 – «L a Liberazione è di tutti, anche di chi, contravvenendo ai principi costituzionali, non le porta rispetto». Per la rete A REZZO R-esiste il 25 aprile è una data importante, di indubbio valore storico, morale e civico. «Nella Arezzo Provincia medaglia d'oro al valore militare conquistata col sangue di coloro che hanno dato la vita per renderci liberi, prendiamo atto che a distanza di 81 anni dalla Liberazione si può essere liberi, in questa giornata di festa nazionale, anche di fare propaganda e affiliazione contro i valori democratici della nostra Costituzione tentando così di denigrare la giornata in cui si festeggia il giorno della Liberazione dell'Italia dal fascismo e dal nazismo».🔗 Leggi su Lanazione.it

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