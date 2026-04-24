Nel dibattito attuale sul vino naturale si discute spesso di cosa significhi realmente essere “naturale”. A volte si pensa che questa scelta comporti meno tecniche e interventi, quasi un affidarsi al caso. Tuttavia, questa percezione non sempre rispecchia le pratiche adottate dai produttori. La questione si inserisce in un confronto più ampio tra tradizione e innovazione nel settore vinicolo, sollevando interrogativi sulla definizione stessa di vino naturale.

Nel dibattito contemporaneo sul vino naturale, l’equivoco è sempre lo stesso quando si tende a immaginare che naturale significhi meno intervento, meno tecnica, quasi un abbandono al caso. È qui che si impone la visione di Velier, per cui fare vino naturale non significa lasciar fare, ma saper interpretare. Richiede più tecnica, non meno, conoscenza agronomica, capacità di lettura delle fermentazioni, sensibilità nel gestire ogni passaggio senza snaturare la materia prima. È un equilibrio sottile tra controllo e ascolto, dove la ragione diventa lo strumento per dare forma a una visione. Questa posizione affonda le radici nella storia stessa dell’azienda genovese, fondata nel 1947 e cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento internazionale nella distribuzione di distillati e vini.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La lezione di Velier tra ragione e natura

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