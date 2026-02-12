Colleferro Progetto Conosciamo la Natura rispettiamo la Natura Entusiasmo tra i banchi della scuola Flora Barchiesi

Questa mattina, alla scuola “Flora Barchiesi” di Colleferro, si è respirato entusiasmo per il progetto “Conosciamo la Natura, rispettiamo la Natura”. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione le iniziative delle associazioni locali come l’Unitre, il Cai e altre realtà del territorio, che hanno portato attività e messaggi sulla tutela ambientale. I ragazzi si sono dimostrati interessati e partecipi, pronti a scoprire di più sulla natura che li circonda.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – L'Unitre e le altre associazioni Cai – sezione di Colleferro, Pro Loco Colleferro, Oltre il ponte, Fema Ambiente,

