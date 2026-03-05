Cosa farà l' Italia per la guerra in Iran tra aiuti ai paesi del Golfo e l' uso delle basi americane

L’Italia sta valutando come intervenire nella crisi in Iran, concentrandosi su aiuti ai paesi del Golfo e sull’utilizzo delle basi americane presenti sul suo territorio. Il governo intende rafforzare le capacità di difesa nei teatri del Medio Oriente, supportare gli stati membri dell’Unione Europea nella protezione da attacchi missilistici e garantire il rispetto degli accordi relativi all’uso delle basi militari statunitensi in Italia.

Il governo delimita il perimetro dell'intervento in supporto agli alleati e nei limiti dei trattati internazionali. Per eventuali variazioni si dovrà passare da un voto in Parlamento Meloni al Colle. Tajani e Crosetto: "Aiuti ai paesi del Golfo". L'accelerata del governo. Il Pd "lima" la risoluzione Rafforzare le capacità di difesa nei teatri operativi del medio oriente, aiutare gli stati membri Ue nella difesa da attacchi missilistici e il rispetto degli accordi che disciplinano l'uso delle basi americane sul nostro territorio nazionale. Sono questi i tre punti contenuti nella risoluzione di maggioranza per rispondere alla crisi internazionale iniziata dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran.

Leggi anche: Meloni: "Aiuti per i Paesi del Golfo. Sull'uso delle basi americane in Italia deciderà il Parlamento. Non vogliamo entrare in guerra"

Iran, la risoluzione del cdx su "aiuti" militari a Paesi del Golfo: uso basi Usa in Italia, difesa anti-aerea e nave a CiproL'opposizione ha contestato l'iniziativa del governo, presentando una contro-risoluzione che sostanzialmente chiede il supporto al governo spagnolo e...

