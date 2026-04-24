La guerra dei distretti | Trump e la battaglia per ogni singolo seggio alla Camera

In vista delle prossime elezioni alla Camera, si intensifica la competizione tra i partiti per conquistare ogni seggio disponibile. I repubblicani sono impegnati in una corsa serrata per ottenere più seggi possibili, con l’obiettivo di influenzare i risultati elettorali. La partita si svolge su un numero elevato di distretti, dove ogni singola scelta può determinare l’esito finale. La campagna elettorale si fa così più accesa e strategica.

“I repubblicani vogliono rubare abbastanza seggi alla Camera per truccare la prossima elezione”. Così l’ex presidente Barack Obama ha cercato di incoraggiare gli elettori dello Stato della Virginia a recarsi alle urne e votare a favore del referendum per ridefinire i collegi elettorali per le prossime elezioni di midterm. Il referendum è stato approvato (51, 5% sì, 48,5% no) e la nuova mappa elettorale potrebbe fare guadagnare 4 seggi ai democratici. Le mappe elettorali per i distretti elettorali alla Camera sono rivedute ogni dieci anni dopo il censimento per tenere conto dei cambiamenti demografici. Questa volta però il presidente attuale Donald Trump, prevedendo una sconfitta repubblicana alla Camera, ha deciso di forzare la mano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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